Для вдалої вечірки-сюрпризу господарі запросили друзів, прикрасили будинок та придбали смаколики.

Читайте також З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців

На момент підготовки до свята ретривера Фреда відправили побігати на подвір'ї. Тільки коли стемніло, пса покликали до будинку, де на нього вже чекав сюрприз.



Іменинник Фред / Фото інстаграм

Коли Фред переступив поріг, господарі закричали "Сюрприз!", увімкнули світло й зі своїх укриттів вийшли гості. Пес зовсім не злякався, а радісно бігав по кімнаті та вітав друзів.

Дивіться відео: як Фред відреагував на вечірку-сюрприз

Крім того, Фред мав "крісло іменинника", в якому він сидів, притулившись до господині, поки друзі співали йому "Happy birthday".

Дивіться відео: як вітали собаку

Господарі зізналися, що довго думала перед тим, як влаштувати вечірку. Адже святкування дня народження собаки з таким розмахом може здаватися дивним. Проте вони люблять Фреда й хотіли для нього гарного свята.

Цікаво М’який брат-близнюк: собака нікуди не ходить без улюбленої іграшки

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.