Для вдалої вечірки-сюрпризу господарі запросили друзів, прикрасили будинок та придбали смаколики.
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На момент підготовки до свята ретривера Фреда відправили побігати на подвір'ї. Тільки коли стемніло, пса покликали до будинку, де на нього вже чекав сюрприз.
Іменинник Фред / Фото інстаграм
Коли Фред переступив поріг, господарі закричали "Сюрприз!", увімкнули світло й зі своїх укриттів вийшли гості. Пес зовсім не злякався, а радісно бігав по кімнаті та вітав друзів.
Дивіться відео: як Фред відреагував на вечірку-сюрприз
Крім того, Фред мав "крісло іменинника", в якому він сидів, притулившись до господині, поки друзі співали йому "Happy birthday".
Дивіться відео: як вітали собаку
Господарі зізналися, що довго думала перед тим, як влаштувати вечірку. Адже святкування дня народження собаки з таким розмахом може здаватися дивним. Проте вони люблять Фреда й хотіли для нього гарного свята.
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