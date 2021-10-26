Попри те, що Барлі давно вже дорослий, проте він досі не забуває про свого м'якого друга – Флаффі. Іграшка завжди поруч, щоб не робив чотирилапий.

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Хоч господарі Зіта та Марк контролюють, аби з Флаффі нічого не трапилося, проте придбала кілька "запасних" іграшок.

Дивіться відео: як Барлі не віддає Флаффі

М'який друг неодноразово допомагав собаці. Коли після кастрування Барлі довелося вдягнути захисний комір, сім'я виготовила пластиковий конус ще й для іграшки. Господарі пригадали, тоді ретривер почав думати, що його друг захворів, тому піклувався про нього – приносив їжу та кісточки. Так він й сам зміг швидко видужати.

Дивіться відео: як пес мандрує з улюбленою іграшкою

Власники Барлі створили для собаки сторінку в інстаграм, де розповідають про його життя та дружбу із Флаффі. За цим спостерігає майже 150 тисяч користувачів.

Дивіться фото Барлі та Флаффі з інстаграм:

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