Попри те, що Барлі давно вже дорослий, проте він досі не забуває про свого м'якого друга – Флаффі. Іграшка завжди поруч, щоб не робив чотирилапий.
Важливо З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців
Хоч господарі Зіта та Марк контролюють, аби з Флаффі нічого не трапилося, проте придбала кілька "запасних" іграшок.
Дивіться відео: як Барлі не віддає Флаффі
М'який друг неодноразово допомагав собаці. Коли після кастрування Барлі довелося вдягнути захисний комір, сім'я виготовила пластиковий конус ще й для іграшки. Господарі пригадали, тоді ретривер почав думати, що його друг захворів, тому піклувався про нього – приносив їжу та кісточки. Так він й сам зміг швидко видужати.
Дивіться відео: як пес мандрує з улюбленою іграшкою
Власники Барлі створили для собаки сторінку в інстаграм, де розповідають про його життя та дружбу із Флаффі. За цим спостерігає майже 150 тисяч користувачів.
Дивіться фото Барлі та Флаффі з інстаграм:
Цікаво Хлопчик емоційно відреагував на повернення загубленого пса: зворушливе відео