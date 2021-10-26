Несмотря на то, что Барли давно уже взрослый, он до сих пор не забывает о своем мягком друге – Флаффе. Игрушка всегда рядом, чтобы не делал четырехлапый.
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Хотя хозяева Зита и Марк контролируют, чтобы с Флаффи ничего не случилось, однако они приобрели несколько "запасных" игрушек.
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Мягкий друг не раз помогал собаке. Когда после кастрирования Барли пришлось надеть защитный воротник, семья изготовила пластиковый конус еще и для игрушки. Хозяева вспомнили, тогда ретривер начал думать, что его друг заболел, поэтому заботился о нем – приносил пищу и косточки. Так он и сам смог быстро поправиться.
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Владельцы Барли создали для собаки страницу в инстаграм, где рассказывают о его жизни и дружбе с Флаффи. За этим наблюдает около 150 тысяч пользователей.
Смотрите фото Барли и Флаффи с инстаграм:
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