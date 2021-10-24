Во время прогулки питбуль, которого назвали Брузер, побежал за кроликом и исчез. Хозяева пытались найти домашнего любимца, однако у них это не получалось.

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Они публиковали сообщения в социальных сетях, расклеивали листовки и обещали вознаграждение каждому, кто поможет вернуть собаку.

Больше всего расстроился и тосковал по четвероногому – 10-летний Тайлер. Для мальчика Брузер был, как лучший друг.

Центр помощи животным смог найти собаку и передал хозяевам. Родители решили не говорить Тайлеру о возвращении любимца, а устроили для сына сюрприз.

Когда мальчик вернулся домой, он увидел своего четвероногого друга. Тайлер сел на пол и обнимал Брузера. При этом не смог сдержать эмоций радости и заплакал. В это время собака активно бегала вокруг маленького хозяина, виляя хвостом, и пыталась его облизать.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Смотрите видео встречи Тайлера и Брузера:​