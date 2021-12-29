Опасность новогодних фейерверков для собак: как защитить любимца

Владельцы домашних животных должны сделать все возможное, чтобы обезопасить любимцев от негативного влияния новогодних фейерверков. Об этом заявили работники Киевской коммунальной городской больницы ветеринарной медицины.

Исполняющая обязанности директора больницы Наталья Мазур сообщила, что ежегодно во время новогодних праздников обращаются десятки киевлян. Все потому, что их домашние любимцы страдают от фейерверков.

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Внезапные взрывы пугают животное. Как результат, оно может сбежать, попасть под автомобиль или пострадать по другим причинам.

Подготовить собаку к такому стрессу невозможно, поскольку от внезапного взрыва может испугаться даже дрессированное животное.



Собака на праздники / Фото iStock

Пиротехника смертельно опасна для птиц. В результате шока они теряют ориентацию в пространстве, поэтому могут врезаться в машины, деревья и здания.

Эксперты советуют во время праздников выгуливать домашнего питомца как можно дальше от мест массовых развлечений. Если это возможно, гулять с животным лучше утром или днем. Тогда шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше.

Кроме того, не отпускайте любимца с поводка. Даже если он испугался взрыва, держите крепко, а также попытайтесь обнять и успокоить.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет