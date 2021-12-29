Исполняющая обязанности директора больницы Наталья Мазур сообщила, что ежегодно во время новогодних праздников обращаются десятки киевлян. Все потому, что их домашние любимцы страдают от фейерверков.

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Внезапные взрывы пугают животное. Как результат, оно может сбежать, попасть под автомобиль или пострадать по другим причинам.

Подготовить собаку к такому стрессу невозможно, поскольку от внезапного взрыва может испугаться даже дрессированное животное.



Собака на праздники / Фото iStock

Важно! Пиротехника смертельно опасна для птиц. В результате шока они теряют ориентацию в пространстве, поэтому могут врезаться в машины, деревья и здания.

Эксперты советуют во время праздников выгуливать домашнего питомца как можно дальше от мест массовых развлечений. Если это возможно, гулять с животным лучше утром или днем. Тогда шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше.

Кроме того, не отпускайте любимца с поводка. Даже если он испугался взрыва, держите крепко, а также попытайтесь обнять и успокоить.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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