Исполняющая обязанности директора больницы Наталья Мазур сообщила, что ежегодно во время новогодних праздников обращаются десятки киевлян. Все потому, что их домашние любимцы страдают от фейерверков.
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Внезапные взрывы пугают животное. Как результат, оно может сбежать, попасть под автомобиль или пострадать по другим причинам.
Подготовить собаку к такому стрессу невозможно, поскольку от внезапного взрыва может испугаться даже дрессированное животное.
Собака на праздники / Фото iStock
Эксперты советуют во время праздников выгуливать домашнего питомца как можно дальше от мест массовых развлечений. Если это возможно, гулять с животным лучше утром или днем. Тогда шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше.
Кроме того, не отпускайте любимца с поводка. Даже если он испугался взрыва, держите крепко, а также попытайтесь обнять и успокоить.
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