Виконувач обовʼязків директорки лікарні Наталія Мазур повідомила, що щороку під час новорічних свят звертаються десятки киян. Усе через те, що їх домашні улюбленці страждають від феєрверків.

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Раптові вибухи лякають тварину. Як результат вона може втекти, потрапити під автомобіль чи постраждати з інших причин.

Підготувати собаку до такого стресу неможливо, оскільки від раптового вибуху може злякатися навіть дресирована тварина.



Собака на свята / Фото iStock

Важливо! Піротехніка є смертельно небезпечною для птахів. Внаслідок шоку вони втрачають орієнтацію у просторі, тому можуть врізатися в машини, дерева та будівлі.

Експерти радять під час свят вигулювати домашнього улюбленця якомога далі від місць масових розваг. Якщо це можливо, гуляти з твариною краще вранці або вдень. Тоді шансів, що собаку злякає салют, набагато менше.

Крім того, не відпускайте улюбленця з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху, тримайте його міцно, а також спробуйте обійняти та заспокоїти.

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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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