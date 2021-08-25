Жители элитного поселка Нордельта, что в Аргентине, недовольны поведением местных животных – капибар. Поселок расположен на болотах одной из крупнейших рек Южной Америки – Параны.
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Капибары свободно чувствуют себя в поселке. Они устраивают ДТП и нападают на собак. А еще – уничтожают газоны и оставляют слишком много экскрементов.
Капибары оккупировали поселок / Фото Gustavo Iglesias / La Nation
Местные экологи говорят, что капибары не виноваты. Животные просто вернулись жить в свою естественную среду – заболоченную местность. А там уже построили поселок, и живут люди.
Зоозащитники изначально были против строительства Нордельты. Вероятно, ситуация с капибарами сможет привлечь внимание к уничтожению водно-болотных угодий в Аргентине.
Животные становятся причиной ДТП / Фото Gustavo Iglesias / La Nation
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Капибары – самые большие грызуны
- Капибара (водосвинка) – это самый большой из современных грызунов.
- Они могут весить 35 – 66 килограммов и имеют высоту 50 – 60 сантиметров.
- Капибары живут в Южной Америке к востоку от Анд.
- Водосвинки живут группами, состоящими из 10 – 20 особей.
- Иногда капибар выращивают в качестве домашних животных ради мяса и шкуры.