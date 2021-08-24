Ни одного самца акулы вблизи аквариума, где произошло рождение, не было. Таинственное зачатие произошло в океанариуме Acquario Cala Gonone на Сардинии в Италии.

Узнайте В чем преимущества стерилизации кошки и какой уход нужен после операции

Как акуленок мог появиться у двух самок

Ребенка акулы уже назвали Испера – с итальянского – Надежда. Эксперты считают, что детеныш на самом деле является клоном своей мамы. Он появился на свет с помощью партеногенеза, при котором эмбрион оплодотворяется полярной клеткой. Это побочный продукт мейоза, когда зародыши клетки делятся, образуя яйцеклетку или сперматозоид.

Удивительное появление акуленка в аквариуме двух самок: смотрите видео

Полярная клетка у самок, которая содержит дубликат ДНК яйцеклетки, является лишней в присутствии спермы самца. Но при партеногенезе, который наблюдался у некоторых акул и других животных, ученые считают, что полярную клетку можно использовать как дополнительную ДНК одинокой яйцеклетки.



Акуленок может быть клоном своей матери / Коллаж Newsflash

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

Морские биологи из Кала Гононе прислали образцы ДНК в лабораторию, чтобы подтвердить свою гипотезу.

Посмотрите В зоопарке США родилась пара редких аллигаторов-альбиносов: милые фото, видео

Размножение партогенезом