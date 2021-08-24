Жодного самця акули поблизу акваріуму, де відбулося народження, не було. Таємниче зачаття відбулося в океанаріумі Acquario Cala Gonone на Сардинії в Італії.

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Як акуленя могло з'явитися у двох самок

Дитинку акули вже назвали Ісперою – з італійської – Надія. Експерти вважають, що дитинча насправді є клоном своєї мами. Воно з’явилося на світ за допомогою партеногенезу, при якому ембріон запліднюється полярною клітиною. Це побічний продукт мейозу, коли зародки клітини діляться, утворюючи яйцеклітину або сперматозоїд.

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Полярна клітина у самок, яка містить дублікат ДНК яйцеклітини, є зайвою у присутності сперми самця. Але під час партеногенезу, який спостерігався у деяких акул та інших тварин, вчені вважають, що полярну клітину можна використовувати як додаткову ДНК самотньої яйцеклітини.



Акуленя може бути клоном своєї матері / Колаж Newsflash

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Морські біологи з Кала Гононе надіслали зразки ДНК до лабораторії, щоб підтвердити свою гіпотезу.

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Розмноження партогенезом