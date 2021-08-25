Жителі елітного селища Нордельта, що в Аргентині, невдоволені поведінкою місцевих тваринок – капібар. Селище розташоване на болотах однієї з найбільших річок Південної Америки – Парани.

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Капібари вільно почуваються у селищі. Вони влаштовують ДТП та нападають на песиків. А ще – знищують газони та залишають надто багато екскрементів.



Капібари окупували селище / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

Місцеві екологи говорять, що капібари не винні. Тваринки просто повернулися жити у своє природнє середовище – заболочену місцевість. А там вже побудували селище й оселилися люди.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Зоозахисники від самого початку були проти будівництва Нордельти. Ймовірно, ситуація з капібарами зможе привернути увагу до винищення водно-болотних угідь в Аргентині.



Тварини стають причиною ДТП / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

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