Жителі елітного селища Нордельта, що в Аргентині, невдоволені поведінкою місцевих тваринок – капібар. Селище розташоване на болотах однієї з найбільших річок Південної Америки – Парани.

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Капібари вільно почуваються у селищі. Вони влаштовують ДТП та нападають на песиків. А ще – знищують газони та залишають надто багато екскрементів.

Капібари окупували селище
Капібари окупували селище / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

Місцеві екологи говорять, що капібари не винні. Тваринки просто повернулися жити у своє природнє середовище – заболочену місцевість. А там вже побудували селище й оселилися люди.

Зоозахисники від самого початку були проти будівництва Нордельти. Ймовірно, ситуація з капібарами зможе привернути увагу до винищення водно-болотних угідь в Аргентині.

Тварини стають причиною ДТП
Тварини стають причиною ДТП / Фото Gustavo Iglesias / La Nation

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Капібари – найбільші гризуни

  • Капібара (водосвинка) – це найбільший із сучасних гризунів.
  • Вони можуть важити 35 – 66 кілограмів і мають висоту 50 – 60 сантиметрів.
  • Капібари мешкають у Південній Америці на схід від Анд.
  • Водосвинки живуть групами, що складаються з 10 – 20 особин.
  • Іноді капібар вирощують як домашніх тварин заради м'яса та шкури.