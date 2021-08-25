Жителі елітного селища Нордельта, що в Аргентині, невдоволені поведінкою місцевих тваринок – капібар. Селище розташоване на болотах однієї з найбільших річок Південної Америки – Парани.
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Капібари вільно почуваються у селищі. Вони влаштовують ДТП та нападають на песиків. А ще – знищують газони та залишають надто багато екскрементів.
Капібари окупували селище / Фото Gustavo Iglesias / La Nation
Місцеві екологи говорять, що капібари не винні. Тваринки просто повернулися жити у своє природнє середовище – заболочену місцевість. А там вже побудували селище й оселилися люди.
Зоозахисники від самого початку були проти будівництва Нордельти. Ймовірно, ситуація з капібарами зможе привернути увагу до винищення водно-болотних угідь в Аргентині.
Тварини стають причиною ДТП / Фото Gustavo Iglesias / La Nation
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Капібари – найбільші гризуни
- Капібара (водосвинка) – це найбільший із сучасних гризунів.
- Вони можуть важити 35 – 66 кілограмів і мають висоту 50 – 60 сантиметрів.
- Капібари мешкають у Південній Америці на схід від Анд.
- Водосвинки живуть групами, що складаються з 10 – 20 особин.
- Іноді капібар вирощують як домашніх тварин заради м'яса та шкури.