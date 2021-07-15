Огромный баобаб в вольере: как теперь будет жить слон из Киевзоо – фото

У столичного слона по кличке Хорас появился новый летний вольер. Там создали атмосферу африканской саванны.

В обновленном вольере слона Хораса установили теневой навес в виде баобаба. Так жилье животного будет выглядеть атмосфернее.

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Гигантский баобаб в новом вольере / Фото kyiv.klichko.org

Во время реконструкции вольер полностью обновили, вокруг него установили забор. На территории улучшили благоустройство: установили новые скамейки и урны для мусора. Посетителей также будет радовать газон с поливом.

Главной изюминкой летнего вольера стала скульптура "Баобаб". Она не только будет делать тень для жителя, но и воссоздает атмосферу саванны – среды, где живут слоны.



Виталий Кличко и слон Хорас / Фото kyiv.klichko.org

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina ®, который не только вкусный, но и полезный.

"Баобаб" изготовили из фибробетона на металлическом каркасе. Размеры скульптуры поражают: ее высота – 8,8 метров, а диаметр ствола – более 2 метров. Крона имеет ширину около 10 метров.



Баобаб создает атмосферу африканской саванны / Фото kyiv.klichko.org

Благодаря тому, что зоопарк стал более привлекательным и удобным, увеличилось количество его посетителей. Даже во время пандемии, когда критически уменьшился поток туристов в Киев, – рассказывает мэр Киева Виталий Кличко.

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Слон в обновленном вольере / Фото kyiv.klichko.org

В Киевском зоопарке продолжают обустраивать территорию. В частности, здесь ремонтируют приматник, закладывают фундаменты летних вольеров и заботятся об общем благоустройстве. Территория зоопарка достаточно велика – более 34 гектаров.