Огненные саламандры: дышат ли огнем и чем на самом деле особенные

Название огненных саламандр объясняют их привычкой прятаться в дровяных поленницах. Поэтому когда их бросали в огонь вместе с деревом, животные быстро выпрыгивали.

На самом же деле амфибии рождаются в водоемах, где проводят первые месяцы жизни. Только потом выбираются на сушу.

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Огненные потому что якобы не горят

По легенде, "огненными" их называют потому, что они имеют привычку днем ​​прятаться в поленницах, если поблизости нет более уютных и природных мест вроде ущелий в скалах.

С дровами саламандр регулярно находили в печах, каминах. Животные откуда выпрыгивали, почувствовав жар.

Поэтому в народе сложилась легенда, что появляются они из пламени, в котором не горят,

– говорится в сообщении.



Когда они часто попадали в огонь, потому и получили такое название / Фото IMAGO /JuNiArt

Также считали, что саламандры даже питаются огнем. В древности полагали, что животные способны холодом своего тела или слизью погасить любые пожары. Поэтому во время пожаров люди бросали их в огонь.

Однако сейчас самая большая угроза для них – это автомобили. Ведь саламандры очень медленные животные и часто гибнут на дорогах под колесами машин.

Огненные саламандры в Украине

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Источник: Википедия

В Украине живут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Обычно встречаются в буковых и еловых лесах Карпат, поднимается до верхней границы леса, населяет криволесья и пастбища, встречаются на опушках и вырубках.

На Буковине, Закарпатье и Прикарпатье животных немного. В Карпатском биосферном заповеднике самая высокая плотность этих животных в Угольско-Широколужанский массиве, где она составляет 12 – 80 особей на гектар.

Животное предпочитает участки с толстым слоем лесной подстилки и мха. Привязанные к территории проживания.

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