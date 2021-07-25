Вогняні саламандри: чи дихають вогнем та чим насправді особливі

Назву вогняних саламандр пояснюють їхньою звичкою ховатись у дров'яних стосах. Тому коли їх кидали у вогонь разом з деревом, тварини швидко вистрибували.

Насправді ж амфібії народжуються у водоймах, де проводять перші місяці життя. Тільки згодом вибираються на сушу.

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Вогняні тому, що нібито не горять

За легендою, "вогняними" їх називають тому, що вони мають звичку вдень ховатися в стосах, якщо поблизу немає більш затишних і природних місць на кшталт ущелин у скелях.

З дровами саламандр регулярно знаходили в печах, камінах. Тварини звідки вистрибували, відчувши жар.

Тому в народі склалася легенда, що з'являються вони з полум'я, в якому не горять,

– мовиться у повідомленні.



Колись вони часто потрапляли у вогонь, тому й отримали таку назву / Фото IMAGO/JuNiArt

Також вважали, що саламандри навіть харчуються вогнем. У давні часи думали, що тварини здатні холодом свого тіла або ж слизом загасити будь-які пожежі. Тому під час пожеж люди кидали їх у вогонь.

Проте зараз найбільша загроза для них – це автомобілі. Адже саламандри дуже повільні тварини й часто гинуть на дорогах під колесами машин.

Вогняні саламандри в Україні

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Джерело: Вікіпедія

В Україні живуть в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Зазвичай зустрічаються у букових і смерекових лісах Карпат, підіймається до верхньої межі лісу, населяє криволісся і полонини, зустрічається на узліссях і зрубах.

На Буковині, Закарпатті та Прикарпатті тварин небагато. У Карпатському біосферному заповіднику найвища щільність цих тварин в Угольско-Широколужанському масиві, де вона становить 12 – 80 особин на гектар.

Тварина надає перевагу ділянкам з товстим шаром лісової підстилки та моху. Прив'язані до території проживання.

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