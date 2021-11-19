Одна против всех: как в Индии женщина сумела спасти 28 тысяч черепах
Источник:The Better India
Женщина по имени Арунима Сингх получила престижную премию NatWest Group Earth Heroes Save the Species Award 2021. Все за спасение десятков тысяч черепах.
Арунима – одна из самых трудолюбивых зоозащитниц в Индии. Женщина прилагает максимум усилий, чтобы спасать черепах, крокодилов и даже дельфинов, обитающих в реке Ганг.
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Деятельность Арунимы в цифрах
Аруним Сингх ведет свою деятельность с 2013 года. За это время женщина:
- научила беречь природу более 50 тысяч детей,
- спасла более 28 тысяч черепах,
- помогла 6 болотным крокодилам и 4 дельфинам.
Я часто ходила на реку с бабушкой и дедушкой, чтобы наблюдать за жизнью в воде. Я думаю, моя страсть к сохранению природы возникла из-за этого,
– рассказывает женщина.
Черепаху выпускают на свободу / Фото RoundGlass Sustain
Черепах едят и сушат на "лекарства"
В Индии распространена практика, когда черепах ввозят нелегально и продают на черном рынке. Этих животных используют для пищи, а также в народной медицине.
Местные знахари покупают черепах, завезенных контрабандой, и сушат их панцири, чтобы потом продать под видом лекарства. Благодаря деятельности Арунимы и ее коллег у преступников конфискуют тонны такого "зелья".
Также Арунима помогает проводить отлов и отпускать в дикую природу те виды черепах, которые находятся на грани исчезновения. В частности, это индийская узкоголовая черепаха.
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Также Арунима проводит обучение для работников лесного департамента и ветеринаров. Она рассказывает, как нужно обращаться с пресмыкающимися, которые могут встретиться во время работы.
Волонтер со спасенной черепахой / Фото Turtle Survival Alliance
Еще одно направление деятельности женщины: создание колоний для редких видов черепах. В таких местах из яиц выращивают редкие виды, кормят малышей и заботятся о них, чтобы потом выпустить в природу.
Многие из этих видов не имеют шанса вылупиться из яиц и вырасти в природе – только в искусственных колониях, где о них заботятся люди.На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.