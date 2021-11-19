Арунима – одна из самых трудолюбивых зоозащитниц в Индии. Женщина прилагает максимум усилий, чтобы спасать черепах, крокодилов и даже дельфинов, обитающих в реке Ганг.

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Деятельность Арунимы в цифрах

Аруним Сингх ведет свою деятельность с 2013 года. За это время женщина:

научила беречь природу более 50 тысяч детей,

спасла более 28 тысяч черепах,

помогла 6 болотным крокодилам и 4 дельфинам.

Я часто ходила на реку с бабушкой и дедушкой, чтобы наблюдать за жизнью в воде. Я думаю, моя страсть к сохранению природы возникла из-за этого,

– рассказывает женщина.



Черепаху выпускают на свободу / Фото RoundGlass Sustain

Черепах едят и сушат на "лекарства"

В Индии распространена практика, когда черепах ввозят нелегально и продают на черном рынке. Этих животных используют для пищи, а также в народной медицине.

Местные знахари покупают черепах, завезенных контрабандой, и сушат их панцири, чтобы потом продать под видом лекарства. Благодаря деятельности Арунимы и ее коллег у преступников конфискуют тонны такого "зелья".

Также Арунима помогает проводить отлов и отпускать в дикую природу те виды черепах, которые находятся на грани исчезновения. В частности, это индийская узкоголовая черепаха.

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Также Арунима проводит обучение для работников лесного департамента и ветеринаров. Она рассказывает, как нужно обращаться с пресмыкающимися, которые могут встретиться во время работы.



Волонтер со спасенной черепахой / Фото Turtle Survival Alliance

Еще одно направление деятельности женщины: создание колоний для редких видов черепах. В таких местах из яиц выращивают редкие виды, кормят малышей и заботятся о них, чтобы потом выпустить в природу.

Многие из этих видов не имеют шанса вылупиться из яиц и вырасти в природе – только в искусственных колониях, где о них заботятся люди.