Аруніма – одна із найпрацелюбніших зоозахисниць в Індії. Жінка докладає максимум зусиль, щоб рятувати черепах, крокодилів і навіть дельфінів, що мешкають в річці Ганг.
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Діяльність Аруніми в цифрах
Аруніма Сінгх веде свою діяльність з 2013 року. За цей час жінка:
- навчила берегти природу понад 50 тисяч дітей,
- врятувала понад 28 тисяч черепах,
- допомогла 6 болотним крокодилам та 4 дельфінам.
Я часто ходила на річку з бабусею та дідусем, щоб спостерігати за життям у воді. Я думаю, моя пристрасть до збереження природи виникла через це,
– розповідає жінка.
Черепаху випускають на волю / Фото RoundGlass Sustain
Черепах їдять та сушать на "ліки"
В Індії поширена практика, коли черепах ввозять нелегально та продають на чорному ринку. Цих тварин використовують для їжі, а також у народній медицині.
Місцеві "знахарі" купують черепах, завезених контрабандою, та сушать їх панцирі, щоб потім продати під виглядом ліків. Завдяки діяльності Аруніми та її колег у злочинців конфіскують тонни такого "зілля".
Також Аруніма допомагає проводити вилов та відпускати в дику природу ті види черепах, що перебувають на межі зникнення. Зокрема, це індійська вузькоголова черепаха.
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Також Аруніма проводить начання для працівників лісового департаменту і ветеринарів. Вона розповідає, як потрібно поводитися із плазунами, що можуть трапитися під час роботи.
Волонтерка з врятованою черепахою / Фото Turtle Survival Alliance
Ще один напрям діяльності жінки: створення колоній для рідких видів черепах. У таких місцях з яєць вирощують рідкісні види, годують малюків та дбають про них, щоб потім випустити у природу.
Багато із цих видів не мають шансу вилупитися з яєць та вирости в природі – тільки у штучних колоніях, де про них дбають люди.