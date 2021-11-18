Кафе с овечками в Сеуле стало особенно популярным после 2015 года, ведь, согласно восточным верованиям, это был год овцы. Животных в этом кафе можно потрогать, погладить и даже покормить.
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Кафе с овцами достаточно популярно в Сеуле / Фото Thanks Nature Cafe
Прийти в кафе, чтобы поиграть с овцами
Гостям предлагают отведать чай, кофе и вафли. Есть и специальные десерты: с фигурками овец.
Десерт с фигуркой овцы / Фото Thanks Nature Cafe
Овцы здесь не только в зале. В интерьере использовались картины с овцами, а также фигурки этих животных.
Дети играют с овцами / Фото Thanks Nature Cafe
В ресторан приезжали гости из Македонии, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и других стран. Кроме овечек, здесь можно поиграть с необычайно симпатичной собакой-пастухом.
Овцы и пес / Фото Thanks Nature Cafe
Владелец показал, как купает овечек
Ли Кван-хо, владелец заведения, публикует в соцсетях фотографии своих животных и гостей. Недавно он восхитил сеть фотографиями, на которых купает овец.
Только посмотрите, как меняются эти милые животные после купания. Овцы превращаются в белоснежные тучки.
Так купают овечек / Фото Thanks Nature Cafe
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Многие гости заведения даже спрашивают, можно ли наблюдать за процессом купания – ведь эта картина очень милая.
Мужчина показал, как выглядят его питомцы до и после водных процедур / Фото Thanks Nature Cafe
Больше фото из кафе с овцами смотрите здесь / Фото Thanks Nature Cafe