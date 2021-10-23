Во время экспедиции в Гане Джозеф Тобиас и Роберт Уильямс отправились в лес Атева и случайно разбудили филина. Птица задержалась всего на 10 – 15 секунд, однако ученым хватило этого времени, чтобы сделать фото.

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"Он был таким большим, что мы его сначала спутали с орлом", — сообщил Джозеф Тобиас.

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Что известно о полосатом филине

Считается одной из крупнейших в мире сов, ведь достигает около 60 сантиметров высоты и весит более килограмма. В дождевых лесах Западной Африки – одна из крупнейших хищных птиц.

В Гане в 1872 году ученые впервые имели возможность описать птицу. Тогда один из охотников поймал его и передал куратору орнитологической коллекции Музея естествознания Великобритании Ричарду Шарпу. После этого в Гане больше не было зафиксированных встреч с птицей.

В мире его встречали дважды:

В Антверпене в 1975 году

В Конго в 2005 году.

Однако оба кадры имеют очень плохое качество, что не позволяет точно утверждать, полосатый ли это филин.

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Согласно оценкам Международного союза охраны природы, в мире осталось от 1500 до 7000 полосатых филинов. Но ученые нашли и зафиксировали лишь около двух десятков этих птиц, что вызвало опасения о том, что вид был близок к вымиранию.