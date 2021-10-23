Під час експедиції в Гані Джозеф Тобіас та Роберт Вільямс вирушили в ліс Атева і випадково розбудили пугача. Птах затримався всього на 10 – 15 секунд, проте науковцям вистачило цього часу, аби зробити фото.
Цікаво Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®
"Він був таким великим, що ми його спершу сплутали з орлом", — повідомив Джозеф Тобіас.
Що відомо про смугастого пугача
Вважається однією з найбільших у світі сов, адже сягає близько 60 сантиметрів заввишки й важить понад кілограм. У дощових лісах Західної Африки – один з найбільших хижих птахів.
В Гані у 1872 році науковці вперше мали можливість описати птаха. Тоді один з мисливців упіймав його та передав куратору орнітологічної колекції Музею природознавства Великої Британії Річарду Шарпу. Після цього в Гані більше не було зафіксованих зустрічей з птахом.
У світі його зустрічали двічі:
- В Антверпені у 1975 році
- В Конго у 2005 році.
Проте обидва кадри мають дуже погану якість, що не дає можливість точно стверджувати, чи це смугастий пугач.
Читайте також Вилізло з коробки та притулився до щоки: жінка змогла врятувати крихітне совеня
Згідно з оцінками Міжнародного союзу охорони природи, у світі лишилося від 1500 до 7000 смугастих пугачів. Але науковці знайшли та зафіксували лише близько двох десятків цих птахів, що викликало побоювання про те, що вид був близький до вимирання.