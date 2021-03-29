Стаю кудрявых пеликанов заметили в национальном парке "Тузловские лиманы". Птицы зимуют в Африке, а на лето возвращаются в Украину.

Птицы прилетели на лиман Малый Сасык и плавно сели на воду у маяка "Шаганы". Этот вид пеликанов является достаточно редким.

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Кудрявые пеликаны – редкое явление в национальном парке / Фото Тузловские лиманы

О появлении птиц сообщил заместитель директора национального природного парка Иван Русев.

Кудрявые пеликаны в нашем нацпарке – редкое явление. Этот вид птиц является исчезающим и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, – рассказал он.

В Одесской области проживают 2 вида пеликанов: розовый и кудрявый. В отличие от редкостного кудрявого, дунайскую популяцию розового пеликана считают одной из крупнейших в Европе.



Эти птицы занесены в Красную книгу / Фото Тузловские лиманы

Пеликаны зимуют в Африке, а на лето возвращаются в Украину. Эти птицы очень прожорливы: ежедневно съедают более килограмма рыбы.