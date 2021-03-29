Зграю кучерявих пеліканів помітили в національному парку "Тузлівські лимани". Птахи зимують в Африці, а на літо повертаються до України.

Птахи прилетіли на лиман Малий Сасик та плавно сіли на воду біля маяка "Шагани". Цей вид пеліканів є досить рідкісним.

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Кучеряві пелікани – рідкісне явище в національному парку / Фото Тузлівські лимани

Про появу птахів повідомив заступник директора національного природного парку Іван Русев.

Кучеряві пелікани в нашому нацпарку – рідкісне явище. Цей вид птахів є зникаючим і занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, – розповів він.

В Одеській області мешкають 2 види пеліканів: рожевий та кучерявий. На відміну від рідкісного кучерявого, дунайську популяцію рожевого пелікана вважають однією з найбільших у Європі.



Ці птахи занесені до Червоної книги / Фото Тузлівські лимани

Пелікани зимують в Африці, а на літо повертаються в Україну. Ці птахи дуже ненажерливі: щодня з'їдають понад кілограм риби.

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