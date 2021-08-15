Обратное чихание у собаки: как это происходит и почему

Странный звук, который издает ваш собака, может вызвать большое беспокойство. Если он похож на гудок, волноваться не стоит.

Собаки могут выдавать непонятные тревожные звуки во время обратного чихания. Иногда это может быть похоже на духоту или кашель. Поэтому Pets 24 решили рассказать, почему же это происходит и как "лечить" обратное чихание?

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Что такое обратное чихание?

Это, на первый взгляд, очень странный процесс, ведь ваш собака чихает, вдыхая воздух, а не выдыхая его, как всегда. Это состояние также известный как пароксизмальное дыхания. Такое чихание обычно похоже на гудение, хрипы или храп.

Это непроизвольное действие, когда собака быстро вдыхает воздух через нос и издает странные звуки гудка,

– объясняет ветеринар Кристина Бустаманте.

Почему это происходит?



Обратное чихание у собак / Фото The dodo

Основной причиной обратного чихания является раздражение дыхательных путей. Также это может происходить из-за чрезмерного возбуждения, например, после того, как собака встретит вас дома или во время активной игры. К тому же обратное чихание может быть вызвано и традиционным чиханием.

Регулярное привычное чихание также может вызвать обратное. Поэтому, когда собаки болеют респираторными вирусными инфекциями, они также могут иметь обратное чихание,

– отмечает Кристина Бустаманте.

Как отличить обратное чихание от удушья

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Странные звуки, которые собака выдает во время обратного чихания, можно спутать с удушьем. Дело в том, что когда у животного заблокированы дыхательные пути, он не может дышать. А после чихания, любимец продолжит спокойно вдыхать. Процесс обратного чихания продолжается недолго, поэтому это тоже поможет вам понять, что с собакой все хорошо.

Как отличить обратное чихание от кашля



Кашель от чихания очень легко отличить / Фото The star

Поскольку обратное чихание у собак похоже на кашель, его можно ошибочно принять за болезнь. Главное отличие в направлении потока воздуха.

Кашель отличается тем, что домашние животные выдыхают воздух, тогда как обратное чихание происходит при вдыхании,

– рассказывает ветеринар Бустаманте.

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Как остановить обратное чихание у собак

Причин предотвращать это нет, ведь обратное чихание безвредно и длится недолго. Это звучит гораздо страшнее, чем оно есть на самом деле, а потому, не требует лечения или иного вмешательства. Вы можете только облегчить процесс и легко погладить собаку по шее, это поможет животному расслабиться. Однако, если приступы обратного чихания у вашего любимца случаются часто, вам стоит обратиться к ветеринару, ведь это может свидетельствовать об аллергии и других заболеваниях.