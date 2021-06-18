Серны, птицы и черепахи: уникальные кадры из заповедника в Чернобыле – видео

В Чернобыльском заповеднике опубликовали уникальные кадры из жизни животных. На них видно серны, лосей, уникальных птиц, черепах, лошадей Пржевальского.

В радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали уникальные кадры из жизни флоры и фауны в зоне отчуждения.

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Показали кадры из жизни заповедника

Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения,

– говорится в сообщении.

На видео заметно лося, серну, птицу, которая купается, большую черепаху и замечательный огромный степь.

Уникальная природа биосферного заповедника: смотрите видео Тимура Омера

Кстати, на 226 964,7 гектарах заповедника обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 – занесены в Красную книгу Украины.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь

Уникальные кадры из жизни животных / Фото с фейсбуке Чернобыльского заповедника

(Сергея Домашевского, Дениса Вишневского, Сергея Жили, Виктора Кучинского, Станислава Гуменюка)

Более того, в заповеднике 14 видов животных, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы и 16 видов – в Европейский красный список.