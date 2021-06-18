В радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали уникальные кадры из жизни флоры и фауны в зоне отчуждения.
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Показали кадры из жизни заповедника
Лето. Заповедник. Зеленый мир. Комфортный дом для жителей зоны отчуждения,
– говорится в сообщении.
На видео заметно лося, серну, птицу, которая купается, большую черепаху и замечательный огромный степь.
Уникальная природа биосферного заповедника: смотрите видео Тимура Омера
Кстати, на 226 964,7 гектарах заповедника обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 – занесены в Красную книгу Украины.
Уникальные кадры из жизни животных / Фото с фейсбуке Чернобыльского заповедника
(Сергея Домашевского, Дениса Вишневского, Сергея Жили, Виктора Кучинского, Станислава Гуменюка)
Более того, в заповеднике 14 видов животных, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы и 16 видов – в Европейский красный список.
Что известно о Чернобыльском заповеднике
Это крупнейшая и самая молодая в Украине природоохранная структура.
Заповедник создали 26 апреля 2016 – то есть через 30 лет после аварии на ЧАЭС. Соответствующий указ подписал президент страны.
- Кстати, заповедник возник на территории, пострадавшей от последствий Чорнобилькои катастрофы.
- Там растет 5 видов растений с Европейского красного списка и 46 видов, занесенных в Красную книгу Украины.
- На водоемах зоны отчуждения являются растительные ценозы (совокупность растений и животных), включенные в Зеленую книгу Украины.
Источник: научно-практический журнал заповедника