У радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали унікальні кадри з життя флори та фауни у зоні відчудження.
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Показали кадри з життя заповідника
Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження,
– мовиться у повідомленні.
На відео помітно лося, сарну, птаха, який купається, велику черепаху та чудовий величезний степ.
Унікальна природа біосферного заповідника: дивіться відео Тімура Омера
До речі, на 226 964,7 гектарах заповідника живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 – занесені до Червоної книги України.
Унікальні кадри з життя тварин / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
(Сергія Домашевського, Дениса Вишневського, Сергія Жили, Віктора Кучинського, Станіслава Гуменюка)
Ба більше, у заповіднику є 14 видів тварин, які занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та 16 видів – до Європейського червоного списку.
Що відомо про Чорнобильський заповідник
Це найбільша та наймолодша в Україні природоохоронна структура.
Заповідник створили 26 квітня 2016 року – тобто через 30 років після аварії на ЧАЕС. Відповідний указ підписав президент держави.
- До речі, він виник на території, постраждалій від наслідків Чорнобилької катастрофи.
- На його території росте 5 видів рослин із Європейського червоного списку та 46 видів, занесених до Червоної книги України.
- На водоймах зони відчуження є рослинні ценози (сукупність рослин і тварин), включені в Зелену книгу України.
Джерело: науково-практичний журнал заповідника