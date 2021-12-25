Приют имеет красноречивое название The Gentle Barn, что можно перевести как "Милый сарай". Здесь живут коровы, лошади, ламы, собаки, коты, свиньи, куры, овцы и другие животные.

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Всех животных когда-то спасли

Каждое животное в приюте имеет свою историю. Все они попали сюда от плохих владельцев, которые жестоко с ними обращались.

Содержать приют для животных – довольно недешевое удовольствие. Поэтому владельцы придумали интересный бизнес – они открыли свои двери для людей, желающих общаться с четырехлапыми.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.



В приюте можно пообщаться с разными животными / Фото из твиттера lily michaud

Первой была корова Будда

В приюте делают акцент на общении с коровами. Первая коровка, с которой обнимались люди, к сожалению, уже скончалась. Она была легендой приюта, и за свою жизнь успела "обнять" более 300 тысяч человек.



Мирные коровки позволяют себя обнять / Фото из твиттера lily michaud

Владелица приюта Элли Лакс еще 20 лет назад ощутила успокаивающее влияние животных и их пользу для психики. Поэтому решила дать возможность общаться со зверями всем желающим.

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Также на территории приюта работает веганский ресторан. На терапию сюда приезжают люди со всей страны. Приют даже открыл 2 филиала в других штатах.



Процесс кормления сближает людей и животных / Фото из твиттера lily michaud