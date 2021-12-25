Притулок має промовисту назву The Gentle Barn, що можна перекласти як "Милий сарай". Тут мешкають корови, коні, лами, собаки, коти, свині, кури, вівці тощо.
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Усіх тварин врятували
Кожна тваринка в притулку має власну історію. Всі вони потрапили сюди від поганих власників, які жостстоко з ними обходилися.
Утримувати притулок для тварин – досить недешеве задоволення. Тому власники придумали цікавий бізнес – вони відкрили свої двері для людей, які хочуть спілкуватися з чотирилапими.
У притулку можна поспілкуватися з різними тваринами / Фото з твітеру lily michaud
Першою була корова Будда
У притулку роблять акцент на спілкуванні з коровами. Перша корівка, з якою обіймалися люди, на жаль, вже померла. Вона була легендою притулку і за своє життя встигла "обійняти" понад 300 тисяч людей.
Мирні корівки дозволяють себе обійняти / Фото з твітеру lily michaud
Власниця притулку Еллі Лакс ще 20 років тому відчула заспокійливий вплив тварин та їх користь для психіки. А тому вирішила дати можливість спілкуватися зі звірами усім охочим.
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Також на території притулку працює веганський ресторан. На терапію сюди приїздять люди з усієї країни. Притулок навіть відкрив 2 філіали в інших штатах.
Процес годування зближує людей і тварин / Фото з твітеру lily michaud