Новый лидер в стаде: как живут одичавшие коровы в Чернобыльской зоне

В Чернобыльском заповеднике живут не только дикие животные. Среди жителей зоны отчуждения есть еще одичавшие коровы.

Известно, что ученые несколько лет активно следят за стадом коров. По их словам, сейчас там 20 голов.

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Однако, согласно последним данным, у животных сменился лидер. "Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", — отметили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

Что известно о коровах

Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия, даже снега и большие морозы, не помешали размножению коров.

Смотрите фото коров / автор Сергей Жила:

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

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Сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что, кроме диких животных, в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд.

Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.

Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму.

Ученые насчитали в главном одичавшем стаде 20 голов.

Предыстория: некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров.

Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Фото Сергея Жили.

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