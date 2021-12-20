Малыши дрожали от холода, поэтому мужчина позаботился о том, чтобы накормить и согреть их. Котята оправились только на третий день пребывания в доме Кирана.

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Животные стали активнее, и фермер обратил внимание, что они не мяукают, а рычат. Чтобы убедиться, мужчина показал малышей соседям. Они подтвердили, что эти звуки действительно не похожи на те, которые должны издавать котята. Именно тогда Киран и заподозрил, что он спас не обычных котят.

Мужчина сообщил о своей находке местной полиции, а ее представители, в свою очередь, обратились в лесной департамент. Эксперты подтвердили, что найденные фермером животные являются детенышами леопарда – девочкой и мальчиком.

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Сотрудники управления лесного хозяйства забрали животных у Кирана и перевезли их в спасательный центр Ван Вихар, чтобы им оказали помощь.