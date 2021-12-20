Малюки тремтіли від холоду, тож чоловік потурбувався про те, щоб нагодувати та зігріти їх. Кошенята окликали лише на третій день перебування у дому Кірана.

Це цікаво Як зробити так, щоб кіт дав спокій ялинці: розважте улюбленця з ласощами Felix® Party Mix®

Тварини стали активнішими, і фермер звернув увагу, що вони не нявкають, а гарчать. Аби переконатися, чоловік показав малюків сусідам. Вони підтвердили, що ці звуки справді не схожі на ті, які мали б видавати кошенята. Саме тоді Кіран і запідозрив, що він врятував не звичайних кошенят.

Чоловік повідомив про свою знахідку місцеву поліцію, а її представники, зі свого боку, звернулися до лісового департаменту. Експерти підтвердили, що знайдені фермером тварини є дитинчатами леопарда – дівчинкою та хлопчиком.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Співробітники управління лісового господарства забрали тварин у Кірана та перевезли їх до рятувального центру Ван Віхар, аби їм надали допомогу.

Величезний кит підплив до туристки на човнику та торкнувся плавником: дивіться відео