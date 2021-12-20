Малюки тремтіли від холоду, тож чоловік потурбувався про те, щоб нагодувати та зігріти їх. Кошенята окликали лише на третій день перебування у дому Кірана.
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Тварини стали активнішими, і фермер звернув увагу, що вони не нявкають, а гарчать. Аби переконатися, чоловік показав малюків сусідам. Вони підтвердили, що ці звуки справді не схожі на ті, які мали б видавати кошенята. Саме тоді Кіран і запідозрив, що він врятував не звичайних кошенят.
Чоловік повідомив про свою знахідку місцеву поліцію, а її представники, зі свого боку, звернулися до лісового департаменту. Експерти підтвердили, що знайдені фермером тварини є дитинчатами леопарда – дівчинкою та хлопчиком.
Співробітники управління лісового господарства забрали тварин у Кірана та перевезли їх до рятувального центру Ван Віхар, аби їм надали допомогу.
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