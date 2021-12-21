Известно, что ученые несколько лет активно следят за стадом коров. По их словам, сейчас там 20 голов.

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Однако, согласно последним данным, у животных сменился лидер. "Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", — отметили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

Что известно о коровах

Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия, даже снега и большие морозы, не помешали размножению коров.

Смотрите фото коров / автор Сергей Жила:

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

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Сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что, кроме диких животных, в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд.

Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.

Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму.

Ученые насчитали в главном одичавшем стаде 20 голов.

Предыстория: некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров.

Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Фото Сергея Жили.

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