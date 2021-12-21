Известно, что ученые несколько лет активно следят за стадом коров. По их словам, сейчас там 20 голов.
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Однако, согласно последним данным, у животных сменился лидер. "Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", — отметили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.
Что известно о коровах
Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия, даже снега и большие морозы, не помешали размножению коров.
Смотрите фото коров / автор Сергей Жила:
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Сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника
Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что, кроме диких животных, в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд.
Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.
Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму.
Ученые насчитали в главном одичавшем стаде 20 голов.
Предыстория: некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров.
Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.
Фото Сергея Жили.
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