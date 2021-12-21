Відомо, що науковці кілька років активно стежать за стадом корів. За їх словами, наразі там 20 голів.

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Проте згідно з останніми даними, у тварин змінився лідер. "Молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на одне око попередника. Старий бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена", – зазначили у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

Що відомо про корів

Деякі родини самопоселенців тримали у власному господарстві велику рогату худобу. Найбільше стадо було у Луб’янці – 7 голів. У 2016 році, після того, як господарі померли, стадо почало жити на волі. Жодні погодні умови, навіть сніги та великі морози, не стали на заваді розмноженню корів.

Дивіться фото корів / автор Сергій Жила:

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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Повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Шанувальники живого світу Чорнобильського заповідника знають, що, крім диких тварин, в зоні відчуження комфортно почувається стадо здичавілих корів, за якими науковці стежать вже кілька років поспіль.

Як свідчать останні спостереження, в цьому році у стаді змінився лідер: молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на одне око попередника. Старий бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена.

Бики, корови й телята – в міру вгодовані та, сподіваємось, добре переживуть і цю зиму.

Науковці нарахували у головному здичавілому стаді 20 голів.

Передісторія: деякі родини самопоселенців тримали у власному господарстві велику рогату худобу. Найбільше стадо було у Луб’янці – 7 голів. У 2016 році, після того, як господарі померли, стадо почало жити на волі. Жодні погодні умови (навіть сніги та великі морози) не стали на заваді розмноженню корів.

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи.

Фото Сергія Жили.

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