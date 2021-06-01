Сыграл на пианино в День рождения: неожиданно, но это сделал носорог

Носорог по кличке Бандху порадовал посетителей зоопарка своей игрой на музыкальном инструменте. Так талантливый зверь отпраздновал свой День рождения.
Бандху живет в Денверском зоопарке Toyota Elephant Passage. Этому большому однорогому носорогу исполнилось 12 лет.
Узнайте Диета для животных: сочетание сухого и влажного корма для поддержания здоровья любимцев
Это занятие стало для носорога новым опытом / Скриншот
Работники зоопарка опубликовали видео, как гигантское животное играет губами на маленьком пианино.
Бандху хочет порадовать нас всех особой песней, которую написал сам, – шутят в зоопарке.
Смешное видео опубликовали в инстаграме.
Лучшая песня, – так комментируют видео фанаты носорога.Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.
Бандху понравилась такое развлечение. Носорог слушал необычные звуки и взаимодействовал с инструментом – это стало для него интересным опытом.