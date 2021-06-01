Бандху живет в Денверском зоопарке Toyota Elephant Passage. Этому большому однорогому носорогу исполнилось 12 лет.

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Это занятие стало для носорога новым опытом / Скриншот

Работники зоопарка опубликовали видео, как гигантское животное играет губами на маленьком пианино.

Бандху хочет порадовать нас всех особой песней, которую написал сам, – шутят в зоопарке.

Смешное видео опубликовали в инстаграме.

Лучшая песня, – так комментируют видео фанаты носорога.

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Бандху понравилась такое развлечение. Носорог слушал необычные звуки и взаимодействовал с инструментом – это стало для него интересным опытом.