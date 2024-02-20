Из-за нашествия диких кабанов: две популярные страны построят между собой забор на границе

В ответ на вспышку африканской чумы свиней среди диких кабанов в Швеции в прошлом году Норвегия рассматривает возможность строительства пограничного забора, чтобы предотвратить распространение болезни на свою территорию. Сейчас продолжаются дискуссии о возможной реализации этой превентивной меры.

Норвегия может построить забор на границе со Швецией

Совместными усилиями Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов и Агентство по охране окружающей среды разработали план действий для борьбы со значительной угрозой, которую представляют дикие кабаны для коммерческого свиноводства.

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В новом предложении власти рассматривают план уничтожения до 2 000 диких кабанов, разрешение охотникам продавать их мясо и обязать фермеров устанавливать специальные ограждения в местах, где выращивают свиней.

Регуляторные органы предложили построить забор на норвежской стороне границы, чтобы удержать диких кабанов от пересечения границы из Швеции. По оценкам, популяция диких кабанов в Швеции достигает 300 000 особей. Чиновники черпают вдохновение из опыта Дании, которой удалось эффективно предотвратить подобное вторжение кабанов из Швеции.

В связи с выявлением африканской чумы свиней у диких кабанов в Швеции, чиновники здравоохранения издали рекомендации по предотвращению распространения этого серьезного вирусного заболевания. Африканская чума свиней, которая фиксируется в Европе с 2007 года, была обнаружена в тушах диких кабанов в прошлом году.

Украинцев предупредили о волчьей стае на границе с Молдовой

У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности,

– добавили пограничники.

В службе отметили, что обычно хищники передвигаются не в одиночку, а стаями.