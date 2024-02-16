Хелен Хоббс, эксперт по амфибиям, заявила, что 20 тонн земноводных ежегодно погибает на дорогах. Лягушки обычно отправляются в опасное путешествие после наступления сумерек в феврале – марте.

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Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки ее перешли

Трасса Charlcombe Lane временно перекрыта до 25 марта, чтобы облегчить миграцию лягушек и тритонов к их "местам размножения". Это ежегодное перекрытие, которое действует с 2003 года, является результатом совместных усилий городского совета города Бат и Северо-Восточного Сомерсета и местных властей.

Группа по спасению амфибий из села Чарлкомб будет патрулировать территорию, чтобы помочь животным безопасно осуществить их путешествия.

Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки могли ее перейти / Фото Somerset Live

Ожидается, что примерно 2 500 амфибий пересекут дорогу, чтобы добраться до озера для спаривания и размножения. Эта ежегодная миграция, что обычно начинается после наступления темноты в феврале и марте, создает риски для этих земноводных, поскольку они передвигаются по опасной трассе.

Рядом с деревней Чарлкомб они часто оказываются в ловушке из-за высоких каменных стен, поэтому каждый вечер добровольцы патрулируют местность, чтобы переместить земноводных в безопасное место и дать им возможность продолжить свой путь.

Ежегодно на дорогах погибает около 20 тонн амфибий, поэтому наша группа стремится сделать все возможное, чтобы популяции лягушек и тритонов выжили,

– рассказала Хелен Хоббс.

К слову, еще одну дорогу в Линкольншире также ежегодно закрывают, чтобы помочь амфибиям добраться до места назначения. В один из дней 2013 года на ней было найдено мертвыми более 40 пар лягушек.

Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки ее перешли / Фото Unsplash

Фонд Wildlife Trust Fund объяснил, что обычные лягушки случаются по всей Великобритании и они известны своими массовыми миграциями к своим гнездовым водоемам в первые теплые, влажные вечера года.

Германия потратила 465 000 евро на строительство тоннелей для лягушек

В немецком Гамбурге построили четыре тоннеля для лягушек и тритонов. На это партия "Зеленых" выделила 465 тысяч евро. Все для того, чтобы защитить амфибий от автомобилей. Впрочем, налогоплательщикам такое решение не очень нравится.

В 2021 году зоозащитники насчитали в Гамбурге всего 616 лягушек, хотя еще в 2018-м популяция земноводных была почти вдвое больше. Ранее для охраны амфибий выставляли заграждения, но этого оказалось мало. Поэтому Германия приняла решение о строительстве тоннелей для лягушек. На это страна потратила 465 000 евро.