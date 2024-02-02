Все для того, чтобы защитить амфибий от автомобилей. Впрочем, налогоплательщикам такое решение не очень нравится.

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Налогоплательщики возмущены

В 2021 году зоозащитники насчитали в Гамбурге всего 616 лягушек, хотя еще в 2018-м популяция земноводных была почти вдвое больше.

Ранее для охраны амфибий выставляли заграждения, но этого оказалось мало. Поэтому Германия приняла решение о строительстве тоннелей для лягушек. На это страна потратила 465 000 евро.

В то же время налогоплательщики обеспокоены расходом бюджетных средств на тоннели для амфибий. Против такого решения выступили и представители Свободной демократической партии.

По сути, мы проверяем, является ли это мероприятие основанием для новой черной книги,

– сказала председатель Ассоциации налогоплательщиков штата Петра Акманн.

Она сомневается, что туннели нужны.

В аэропорту Колумбии арестовали женщину со 130 ядовитыми лягушками в багаже

Колумбийские власти изъяли 130 ядовитых лягушек-арлекинов у одного из пассажиров в аэропорту Боготы. Работники нашли их во время проверки багажа. Пассажирка спрятала амфибий вида Oophaga sylvatica в контейнеры для фотопленок. Многие лягушки были в состоянии обезвоживания и стресса.

Правоохранитель добавил, что частные коллекционеры могут заплатить до 1 000 долларов за каждую лягушку. В то же время в Колумбии штраф за владение одной такой лягушкой может достичь 14 300 долларов.

Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и сейчас ей предъявлены обвинения в незаконной торговле дикими животными.