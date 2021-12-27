Невозможно отказать: собака нашла метод, как выпросить у хозяина его ужин

В социальных сетях стал популярным видеоролик, где собака пыталась выпросить у хозяина его еду. Видео собрало более 71 тысячи просмотров.

Собака, которую назвали Лулу, пытался показать свое очарование. Все для того, чтобы хозяин дал кусочек своего ужина.

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Чтобы выпросить еду, домашний любимец пытался использовать один из наиболее убедительных методов: смотрел такими глазами, что отказать Лулу было действительно сложно. "Уговоры" четырехлапого – хозяева сняли на камеру.

"Лулу – умелый нищий, когда дело касается еды. Его техника оказалась рабочей на все 100%", — подписали видео.

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Люди активно комментировали ролик, утверждая, что пес очень мил.

"Я бы отдала ему все, что у меня есть".

"Я бы отдал Лулу всю свою тарелку. Держи, малыш".

"Я искренне надеюсь, что он все-таки поел".

"Боже, он так мил, и он это знает".

Смотрите видео: как собака пытался выпросить еду

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