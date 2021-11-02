Детеныши насекомых используют эволюционные приспособления, которые помогают выжить среди хищников. Фотограф Сэмюэль Джаффе демонстрирует в макроснимках невероятных гусениц, которые готовы противостоять врагам.

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Гусеница – чрезвычайно уязвимое создание, которое должно прибегать к хитростям, чтобы не стать чьим-то обедом. Энтомолог и фотограф Джаффе рассказывает, как создания приспосабливаются к опасной среде.

Что известно о Сэмюэле Джаффе? Еще в детстве Джаффе начал собирать и исследовать насекомых на своем дворе. Впоследствии он начал фотографировать удивительных существ и изучать их строение. Мужчина получил образование в области энтомологии. В 2013 году Джаффе презентовал свой проект в лаборатории Еще в детстве Джаффе начал собирать и исследовать насекомых на своем дворе. Впоследствии он начал фотографировать удивительных существ и изучать их строение. Мужчина получил образование в области энтомологии. В 2013 году Джаффе презентовал свой проект в лаборатории Caterpillar образовательного центра в Нью-Гемпшире. Именно в нем эксперт рассказал о необычайных приспособлениях детенышей насекомых.



Сэм Джаффе – энтомолог и фотограф / Фото лаборатории Caterpillar

Балтиморская шашка

Эта пестрая гусеница рискует исчезнуть из дикой природы – любимая еда Балтиморской шашки, цветы хелоны, исчезают из-за климатических изменений. Чтобы как-то обеспечить себе выживание, личинки изменили свой рацион – теперь они питаются цветами подорожника. Их агрессивная окраска и шипы не позволяют хищникам подойти к ним – так они защищают себя.

Балтиморская шашка / Фото Сэмюэля Джаффе

Сосновый дьявол

Личинки насекомых с жутким названием живут на хвойных породах. Они подстроились под свое место обитания – гусеница соснового дьявола сливается с колючей текстурой ветвей благодаря рогам. Окраска личинки позволяет маскироваться среди ветвей. По словам Джаффе, эти создания могут имитировать капли смолы на деревьях.

Единственная слабость соснового дьявола – зависимость от хвойных деревьев. Из-за массовой вырубки лесов эти насекомые могут исчезнуть.

Сосновый дьявол / Фото Сэмюэля Джаффе

Рогатая моль

Эта гусеница имеет 4 странные щупальца на теле, которые наполняются жидкостью, когда личинке угрожает опасность. Рогатая моль проживает на территории США и похожа на кривую палочку. Чтобы отпугивать хищников, гусеница висит на шелковых нитях, которые она производит, и замирает в жутких позах.

Рогатая моль / Фото Сэмюэля Джаффе

Серебристо-голубая бабочка

Гусеница этого насекомого имеет приятный розовый окрас и огромное желание выжить. Чтобы защищаться от нападающих, личинка серебристо-голубой бабочки взаимодействует с муравьями.

Некоторые разновидности этого насекомого подкармливают муравьев сладкими каплями, чтобы держать их рядом. Другие гусеницы этого вида прибегают к более коварному методу – они выделяют химические вещества, которые очаровывают муравьев и заставляют их отделиться от колонии ради помощи гусенице.

Гусеница серебристо-голубой бабочки / Фото Сэмюэла Джаффе

Вечнозеленый мешок

Создание с таким странным названием выглядит не менее вычурно. Чтобы на него не напали хищники, вечнозеленый мешок накапливает у себя на спине пищу, шелк и экскременты, образуя защитный кокон. Эта конструкция может достигать размера сосновой шишки. Когда наступает время, вечнозеленый мешок пролезает в созданный кокон и превращается в коричневую пушистую моль.

Вечнозеленая моль / Фото Сэмюэля Джаффе

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Тигровый молочайник

Этот пушистый комочек – специфическая личинка серой моли. Ее окраска с оранжевыми пятнами сигнализирует об опасности для птиц. Животные не трогают гусениц молочайника – это существо поглощает ядовитые вещества из листьев молочая, поэтому является опасным для хищников.

Тигровый молочайник / Фото Сэмюэла Джаффе

Белоснежная гетерокампа

Личинка моли живет, как хамелеон. Ее особенность – адаптация к окружающей среде благодаря изменению цвета. Сэмюэль Джаффе рассказал, что в основном он видел зеленых гусениц этого вида, которые прятались в траве, но эта оказалась особенной – она пыталась слиться с цветами.

Белоснежная гетерокампа / Фото Сэмюэля Джаффе​

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Растительная моль-кувшин

Гусеница этого вида выбирает опасное место для роста – она вылупляется внутри хищного цветка-кувшина, который работает как ловушка-механизм. Личинка выпивает кислые пищеварительные жидкости внутри растения, и оно вянет, образуя вокруг гусеницы импровизированный кокон.

Детеныш моли-кувшина питается лепестками растения и может даже перезимовать внутри, прежде чем превратиться во взрослое насекомое.

Растительная моль-кувшин / Фото Сэмюэля Джаффе

Выдающаяся моль с черными пятнами

Когда гусеница этого вида чувствует угрозу, она расправляет красочные щупальца величиной с половину ее тела. Личинка имитирует нападение, вращаясь вокруг себя – это отпугивает врагов, утверждает Джаффе.

Выдающаяся моль с черными пятнами / Фото Сэмюэля Джаффе