Дитинчата комах використовують еволюційні пристосування, які допомагають вижити серед хижаків. Фотограф Семюель Джаффе демонструє у макрознімках неймовірних гусеней, які готові протистояти ворогам.

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Гусінь – надзвичайно вразливе створіння, яке має вдаватися до хитрощів, щоб не стати чиїмось обідом. Ентомолог та фотограф Джаффе розповідає, як створіння пристосовуються до небезпечного середовища.

Що відомо про Семюеля Джаффе? Ще в дитинстві Джаффе почав збирати та досліджувати комах на своєму подвір’ї. Згодом він почав фотографувати дивовижних істот та вивчати їхню будову. Чоловік отримав освіту у галузі ентомології. У 2013 році Джаффе презентував свій проєкт у лабораторії Ще в дитинстві Джаффе почав збирати та досліджувати комах на своєму подвір’ї. Згодом він почав фотографувати дивовижних істот та вивчати їхню будову. Чоловік отримав освіту у галузі ентомології. У 2013 році Джаффе презентував свій проєкт у лабораторії Caterpillar освітнього центру в Нью-Гемпширі. Саме в ньому експерт розповів про надзвичайні пристосування дитинчат комах.

Сем Джаффе – ентомолог та фотограф / Фото лабораторії Caterpillar

Балтиморська шашка

Ця строката гусінь ризикує зникнути з дикої природи – улюблена їжа балтиморської шашки, квіти хелони, зникають через кліматичні зміни. Щоб якось забезпечити собі виживання, личинки змінили свій раціон – тепер вони харчуються квітами подорожника. Їхнє агресивне забарвлення та шипи не дозволяють хижакам підійти до них – так тварини убезпечують себе.

Балтиморська шашка / Фото Семюеля Джаффе

Сосновий диявол

Личинки комах з моторошною назвою живуть на хвойних породах. Вони підлаштувались під своє місце проживання – гусінь соснового диявола зливається з колючою текстурою гілок завдяки рогам. Забарвлення личинки дозволяє маскуватися серед гілок. За словами Джаффе, ці створіння можуть імітувати краплі смоли на деревах.

Єдина слабкість соснового диявола – залежність від хвойних дерев. Через масову вирубку лісів ці тварини можуть зникнути.

Сосновий диявол / Фото Семюеля Джаффе

Рогата міль

Ця гусінь має 4 дивні щупальці на тілі, які наповнюються рідиною, коли личинці загрожує небезпека. Рогата міль проживає на території США та схожа на криву паличку. Щоб відлякувати хижаків, гусінь висить на шовкових нитках, які вона виробляє, та завмирає у моторошних позах.

Рогата міль / Фото Семюеля Джаффе

Сріблясто-блакитний метелик

Гусінь цієї комахи має приємне рожеве забарвлення та величезне бажання вижити. Щоб захищатися від нападників, личинка сріблясто-блакитного метелика взаємодіє з мурахами.

Деякі різновиди цієї комахи підгодовують мурах солодкими краплями, щоб тримати їх поряд. Інші гусені цього виду вдаються до більш підступного методу – вони виділяють хімічні речовини, які зачаровують мурах та змушують їх відділитися від колонії задля допомоги гусені.

Гусінь сріблясто-блакитного метелика / Фото Семюела Джаффе

Вічнозелений мішок

Створіння з такою дивною назвою виглядає не менш чудернацько. Щоб на нього не напали хижаки, вічнозелений мішок накопичує в себе на спині їжу, шовк та екскременти, утворюючи захисний кокон. Ця конструкція може сягати розміру соснової шишки. Коли настає час, вічнозелений мішок пролазить у створений кокон та перетворюється на коричневу пухнасту міль.

Вічнозелена міль / Фото Семюеля Джаффе

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Тигровий молочайник

Цей пухнастий клубочок – специфічна личинка сірої молі. Її забарвлення з помаранчевими плямами сигналізує про небезпеку для птахів. Тварини не чіпають гусінь молочайника – це створіння поглинає отруйні речовини з листя молочаю, тому є небезпечною для хижаків.

Тигровий молочайник / Фото Семюеля Джаффе

Білосніжна гетерокампа

Личинка молі живе, як хамелеон. Її особливість – адаптація до навколишнього середовища завдяки зміні кольору. Семюель Джаффе розповів, що здебільшого він бачив зелених гусеней цього виду, які ховалися у траві, проте ця виявилась особливою – вона намагалася злитися з квітами.

Білосніжна гетерокампа / Фото Семюеля Джаффе

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Рослинна міль-глечик

Гусінь цього виду обирає небезпечне місце для зростання – вона вилуплюється всередині хижої квітки-глечика, яка працює як пастка-механізм. Личинка випиває кислі травні рідини всередині рослини, і вона в’яне, утворюючи навколо гусені імпровізований кокон.

Дитинча молі-глечика харчується пелюстками рослини та може навіть перезимувати всередині, перш ніж перетворитися на дорослу комаху.

Рослинна міль-глечик / Фото Семюеля Джаффе

Видатна чорноцяткована міль

Коли гусінь цього виду відчуває загрозу, вона розправляє барвисті щупальця, які завбільшки з половину її тіла. Личинка імітує напад, обертаючись навколо себе – це відлякує ворогів, стверджує Джаффе.

Видатна чорноцяткована міль / Фото Семюеля Джаффе