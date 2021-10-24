Всього у світі близько 160 тисяч видів цих комах – і вони можуть вас здивувати!

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На ютуб-каналі Ant Lab опублікували чудове відео, як кольорові та пухнасті молі злітають у повітря. Волохаті комахи заворожують своїми рухами – зліт молей записували у слоумо.

Як працює слоумо Слово походить від англійського виразу Слово походить від англійського виразу Slow Motion – "уповільнений рух". Завдяки збільшеній частоті кадрів відео створює ефект повільного руху – об’єкти переміщаються значно повільніше, ніж в реальному житті. Щоб досягти такого ефекту, частота має бути від 200 до 10 тисяч кадрів на секунду

Яких молей показали на відео

Рожева кленова міль

Ця комаха проживає на Півночі Америки та вражає своїм зовнішнім виглядом. Унікальне забарвлення вирізняє цю міль серед своїх родичів – комаха має рожево-жовте забарвлення.

Рожева кленова міль / Фото MothandMint

Сатурнія Поліфема

Ця міль – одна з найбільших у світі. Розмах крил Сатурнії може сягати 15 сантиметрів. На крилах комахи є отвори та великі плями у вигляді очей. Саме від цих очей і пішла назва – на честь грецького міфу про циклопа Поліфема.

Гусениця цієї дивовижної тварини може з’їсти в 86 тисяч разів більше, ніж власна вага.

Сатурнія Поліфема / Фото Royal Tyler

Темна Маратисса

Північноамериканська міль вирізняється темним забарвленням та порівняно невеликим розміром. Особливість Маратисси – глянцеві крила, які блищать під час польоту, та схожість з дерев’яною паличкою.

Темна Маратисса / Фото Scott Housten

Віргінський тигровий мотиль

Білосніжну міль можна побачити майже на всій території США. Її особливість – чудові білі крила та жовто-чорні лапки.

Віргінський тигровий мотиль / Фото jungledragon

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Прекрасна деревна німфа

Ні, це не порівняння якогось лірика чи захопленого поета – це справжня назва строкатої молі. Деревна німфа має коричневий візерунок на крилах. Молі цього роду вирізняються тим, що вони вдало копіюють пташиний послід – так вони рятуються від хижаків.

Прекрасна деревна німфа / Фото entofille

Nadata gibbosa

Чарівна комаха має теплий охристий колір та пухнасті лапки. На крилах молі є кілька срібних точок. Розмах крил такої комахи – приблизно 5 сантиметрів.

Nadata gibbosa / Фото University of Alberta Museums

Сліпучий сфінкс

Волохатий велетень схожий на Сатурнію, проте водиться не лише в Америці – вид можна побачити у Канаді та на прилеглих островах. На крилах Сліпучого сфінкса розташовані два чорно-синіх ока.

Сліпучий сфінкс / Фото mothidentification

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Канал Лабораторії еволюційної біології та поведінки в Музеї природничих наук Північної Кароліни показує життя комах з усього світу. Доктор Адріан Сміт, який веде ютуб-канал, знімає істот у природних умовах. Фільмування проводиться з частотою у 6 тисяч кадрів на секунду.

Як злітали найгарніші молі світу: дивіться відео