Всего в мире около 160 тысяч видов этих насекомых – и они могут вас удивить!

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На ютуб-канале Ant Lab опубликовали замечательное видео, как цветные и пушистые моли взлетают в воздух. Мохнатые насекомые завораживают своими движениями – взлет молей записывали в слоумо.

Как работает слоумо Слово происходит от английского выражения Слово происходит от английского выражения Slow Motion – "замедленное движение". Благодаря увеличенной частоте кадров видео создает эффект медленного движения – объекты перемещаются значительно медленнее, чем в реальной жизни. Чтобы достичь такого эффекта, частота должна быть от 200 до 10 тысяч кадров в секунду.

Каких молей показали на видео

Розовая кленовая моль

Это насекомое проживает на севере Америки и впечатляет своим внешним видом. Уникальная окраска отличает эту моль среди своих сородичей – насекомое имеет розово-желтую окраску.



Розовая кленовая моль / Фото MothandMint

Сатурния Полифема

Эта моль – одна из крупнейших в мире. Размах крыльев Сатурнии может достигать 15 сантиметров. На крыльях насекомого есть отверстия и большие пятна в виде глаз. Именно от этих глаз и пошло название – в честь греческого мифа о циклопе Полифеме.

Гусеница этого удивительного животного может съесть в 86 тысяч раз больше, чем собственный вес.



Сатурния Полифема / Фото Royal Tyler

Темная Маратисса

Североамериканская моль отличается темной окраской и сравнительно небольшим размером. Особенность Маратиссы – глянцевые крылья, которые блестят во время полета, и сходство с деревянной палочкой.



Темная Маратисса / Фото Scott Housten

Виргинский тигровый мотылек

Белоснежную моль можно увидеть почти на всей территории США. Ее особенность – великолепные белые крылья и желто-черные лапки.



Виргинский тигровый мотылек / Фото jungledragon

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Прекрасная древесная нимфа

Нет, это не сравнение какого-то лирика или восторженного поэта – это настоящее название пестрой моли. Древесная нимфа имеет коричневый узор на крыльях. Моли этого рода отличаются тем, что они удачно копируют птичий помет – так они спасаются от хищников.



Прекрасная древесная нимфа / Фото entofille

Nadata gibbosa

Очаровательное насекомое имеет теплый охристый цвет и пушистые лапки. На крыльях моли есть несколько серебряных точек. Размах крыльев такого насекомого – примерно 5 сантиметров.



Nadata gibbosa / Фото University of Alberta Museums

Ослепительный сфинкс

Мохнатый великан похож на Сатурнию, однако водится не только в Америке – вид можно увидеть в Канаде и на близлежащих островах. На крыльях Ослепительного сфинкса расположены два черно-синих глаза.



Ослепительный сфинкс / Фото mothidentification

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Канал Лаборатории эволюционной биологии и поведения в Музее естественных наук Северной Каролины показывает жизнь насекомых со всего мира. Доктор Адриан Смит, который ведет ютуб-канал, снимает существ в естественных условиях. Съемки производятся с частотой в 6 тысяч кадров в секунду.

Как взлетали самые красивые моли мира: смотрите видео