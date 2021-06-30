Невероятная наглость: эти забавные животные знают, как достичь своего – фото

30 июня 2021 , 15:58
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Источник:

Reddit

Наши любимцы прекрасно знают, когда нужно быть вежливыми и послушными, а когда можно позволить себе немного лишнего. Посмотрите фото животных, которые знают настоящую радость наглости.

Сидеть на голове у хозяев, мешать работать, а также есть из одной миски – что может быть лучше для домашнего животного? Эти забавные фото точно поднимут вам настроение.

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Продуктивная работа дома / Фото Reddit


Очень вкусно, хозяин, угощайся / Фото Reddit


Никаких пазлов! / Фото Reddit


Хорошо дома / Фото Reddit


Кот лег на сахар и намекает, что хозяину пора худеть / Фото Reddit


Кот потерялся, а вернулся через 2 часа, когда владельцы напечатали дорогие объявления для поиска / Фото Reddit


Удобное место / Фото Reddit

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Ну очень любят своего хозяина / Фото Reddit


Лягу прямо здесь / Фото Reddit


Что стоит на моей голове? / Фото Reddit


Попугай ест сэндвич, стоя на кусочке хлеба, который дали ему / Фото Reddit

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Идеальное место, чтобы сесть / Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко