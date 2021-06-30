Сидеть на голове у хозяев, мешать работать, а также есть из одной миски – что может быть лучше для домашнего животного? Эти забавные фото точно поднимут вам настроение.

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Продуктивная работа дома / Фото Reddit



Очень вкусно, хозяин, угощайся / Фото Reddit



Никаких пазлов! / Фото Reddit



Хорошо дома / Фото Reddit



Кот лег на сахар и намекает, что хозяину пора худеть / Фото Reddit



Кот потерялся, а вернулся через 2 часа, когда владельцы напечатали дорогие объявления для поиска / Фото Reddit



Удобное место / Фото Reddit

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Ну очень любят своего хозяина / Фото Reddit



Лягу прямо здесь / Фото Reddit



Что стоит на моей голове? / Фото Reddit



Попугай ест сэндвич, стоя на кусочке хлеба, который дали ему / Фото Reddit

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