Сидеть на голове у хозяев, мешать работать, а также есть из одной миски – что может быть лучше для домашнего животного? Эти забавные фото точно поднимут вам настроение.

Узнайте Комочки шерсти у кота: как уменьшить их возникновение и предупредить осложнения

Продуктивная работа на дому
Продуктивная работа дома / Фото Reddit

Очень вкусно, хозяин, угощайся
Очень вкусно, хозяин, угощайся / Фото Reddit

Никаких пазлов!
Никаких пазлов! / Фото Reddit

хорошо дома
Хорошо дома / Фото Reddit

Кот лег на сахар и намекает, что хозяину пора худеть
Кот лег на сахар и намекает, что хозяину пора худеть / Фото Reddit

Кот потерялся, а вернулся через 2:00, когда владельцы напечатали дорогие объявления для поиска
Кот потерялся, а вернулся через 2 часа, когда владельцы напечатали дорогие объявления для поиска / Фото Reddit

удобное место
Удобное место / Фото Reddit

Ну очень любят своего хозяина
Ну очень любят своего хозяина / Фото Reddit

Лягу прямо здесь
Лягу прямо здесь / Фото Reddit

Что стоит на моей голове?
Что стоит на моей голове? / Фото Reddit

Попугай ест сэндвич, стоя на кусочке хлеба, который дали ему
Попугай ест сэндвич, стоя на кусочке хлеба, который дали ему / Фото Reddit

Актуально  10 распространенных ошибок владельцев кошек: проверьте себя

Идеальное место, чтобы сесть
Идеальное место, чтобы сесть / Фото Reddit