Сидіти на голові у господарів, заважати працювати, а також їсти з однієї миски – що може бути кращим для домашньої тваринки? Ці кумедні фото точно підіймуть вам настрій.
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Продуктивна робота вдома / Фото Reddit
Дуже смачно, господар, пригощайся / Фото Reddit
Жодних пазлів! / Фото Reddit
Добре вдома / Фото Reddit
Кіт ліг на цукор і натякає, що господарю пора худнути / Фото Reddit
Кіт загубився, а повернувся через 2 години, коли власники надрукували дорогі оголошення для пошуку / Фото Reddit
Найзручніше місце / Фото Reddit
Ну дуже люблять свого господаря / Фото Reddit
Ляжу прямо тут / Фото Reddit
Що стоїть на моїй голові? / Фото Reddit
Папуга їсть сендвіч, стоячи на шматочку хліба, який дали йому / Фото Reddit
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Ідеальне місце, щоб сісти / Фото Reddit