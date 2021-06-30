Сидіти на голові у господарів, заважати працювати, а також їсти з однієї миски – що може бути кращим для домашньої тваринки? Ці кумедні фото точно підіймуть вам настрій.

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Продуктивна робота вдома
Продуктивна робота вдома / Фото Reddit

Дуже смачно, господар, пригощайся
Дуже смачно, господар, пригощайся / Фото Reddit

Жодних пазлів!
Жодних пазлів! / Фото Reddit

​Добре вдома
Добре вдома / Фото Reddit

Кіт ліг на цукор і натякає, що господарю пора худнути
Кіт ліг на цукор і натякає, що господарю пора худнути / Фото Reddit

Кіт загубився, а повернувся через 2 години, коли власники надрукували дорогі оголошення для пошуку
Кіт загубився, а повернувся через 2 години, коли власники надрукували дорогі оголошення для пошуку / Фото Reddit

Найзручніше місце
Найзручніше місце / Фото Reddit

Ну дуже люблять свого господаря
Ну дуже люблять свого господаря / Фото Reddit

​Ляжу прямо тут
Ляжу прямо тут / Фото Reddit

Що стоїть на моїй голові?
Що стоїть на моїй голові? / Фото Reddit

Папуга їсть сендвіч, стоячи на шматочку хліба, який дали йому
Папуга їсть сендвіч, стоячи на шматочку хліба, який дали йому / Фото Reddit

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​Ідеальне місце, щоб сісти
Ідеальне місце, щоб сісти / Фото Reddit