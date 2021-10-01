Непослушный Арахис: как пес премьера Греции прервал пресс-конференцию
Источник:Ekathimerini
Песик по кличке Арахис бесстыдно вмешался в пресс-конференцию премьер-министров Греции и Словакии. Из-за этого ее пришлось временно приостановить.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и словацкий премьер Эдуард Гегер общались с журналистами. И вдруг "в эфир" ворвался пес и пресс-конференцию пришлось на некоторое время прервать.
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Раньше жил на улице
В апреле этого года Арахис стал главной собакой в Греции. С тех пор он успел принять несколько визитов европейских лидеров.
Песика взяли в приюте / Фото Instagram / Mitsotakis
Однако такой успех собачка имела не всегда. Ранее Арахис был бездомным псом.Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.
Начал лаять во время пресс-конференции
Мицотакис как раз выражал поддержку балканским странам, которые пытаются войти в Евросоюз. Вдруг он замер, когда услышал лай Арахиса неподалеку.
Это собака, которую мы недавно взяли из приюта, и она часто довольно активная, – прокомментировал звук Мицотакис.
Словацкий премьер в ответ рассмеялся.
Это первый случай, когда он вмешался во время пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежливый, – оправдал собаку греческий премьер.Интересно! Кириакос Мицотакис взял собаку после посещения приюта в апреле, в День бездомных животных.
Арахис, пес греческого премьера / Фото @ the-beans-69 / Reddit
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Как в Греции помогают животным
- Правительство Мицотакиса борется с жестоким обращением с животными.
- В прошлом году усилили ответственность за жестокое обращение: теперь обидчикам грозит до 10 лет лишения свободы.
- А на прошлой неделе депутаты проголосовали за создание реестра домашних животных, в котором будут образцы нестерилизованных кошек и собак.
- Так в стране хотят бороться с владельцами, которые выбрасывают потомство своих животных на улицу.