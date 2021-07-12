Неожиданный прихожанин: церковь Флориды посетил аллигатор
Источник:Hindustan Times
Во Флориде аллигатор бродил храмом и никак не хотел покидать его территорию. Пастору церкви пришлось вызвать специальные службы для того, чтобы выпроводить неожиданного гостя.
В церковь Флориды пришел неожиданный прихожанин. Аллигатор заполз через открытую дверь и чувствовал себя очень внутри храма очень комфортно.
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Первым его увидел пастор храма, который чрезвычайно удивился появлению неожиданного гостя.
Пастор церкви не растерялся и опубликовал смешное сообщение на своей странице в Фейсбук. "Когда аллигатор появляется в вашей церкви, но не готов принять Господа", – говорится в подписи, размещенной рядом с постом.
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