Неожиданный прихожанин: церковь Флориды посетил аллигатор

Во Флориде аллигатор бродил храмом и никак не хотел покидать его территорию. Пастору церкви пришлось вызвать специальные службы для того, чтобы выпроводить неожиданного гостя.

В церковь Флориды пришел неожиданный прихожанин. Аллигатор заполз через открытую дверь и чувствовал себя очень внутри храма очень комфортно.

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Первым его увидел пастор храма, который чрезвычайно удивился появлению неожиданного гостя.

Особенный прихожанин / Фото Hindustan Times

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Пастор вместе с аллигатором / Фото Hindustan Times

Пастор церкви не растерялся и опубликовал смешное сообщение на своей странице в Фейсбук. "Когда аллигатор появляется в вашей церкви, но не готов принять Господа", – говорится в подписи, размещенной рядом с постом.

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