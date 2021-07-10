Суматранский орангутанг – редкий вид, в дикой природе осталось всего 14 тысяч особей этих человекообразных обезьян.

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Работники зоопарка Честера порадовали мир радостной новостью – орангутанг Эмма родила младенца. Мама все время держит своего малыша на руках, кормит его и ласкает.

Редкость этих животных и материнская нежность Эммы всколыхнули сеть, видео посмотрели уже тысячи пользователей. В комментариях юзеры восхищаются животными и выражают им наилучшие пожелания.