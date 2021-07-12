У церкву Флориди завітав несподіваний парафіянин. Алігатор заповз через відчинені двері й почував себе дуже всередині храму дуже комфортно.
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Першим його побачив пастор храму, який надзвичайно здивувався появі неочікуваного гостя.
Особливий парафіянин / Фото Hindustan Times
Пастор разом з алігатором / Фото Hindustan Times
Пастор церкви не розгубився та опублікував смішний допис на своїй сторінці у Фейсбук. "Коли алігатор з'являється у вашій церкві, але не готовий прийняти Господа", – йдеться у підписі, розміщеному поруч із постом.
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